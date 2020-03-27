Телеведущая Ангелина Вовк прошла обследование у пульмонолога после контакта со Львом Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.
По словам артистки, 26 марта её осмотрел академик Александр Чучалин.
Сказал, что всё в порядке. У меня температуры нет, чувствую я себя хорошо. Так что пока нет никаких опасений, — рассказала Вовк.
Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что проверилась на коронавирусную инфекцию сразу после госпитализации Лещенко.
У меня тест отрицательный, — сообщила она.
Рубльская также назвала себя сознательной, отметив, что сама решила сдать анализы,
Как писал NEWS.ru, ранее юморист Владимир Винокур отреагировал на слухи о том, что Лещенко мог заразиться коронавирусом на дне рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого. По его словам, эта информация не соответствует действительности.
25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
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