https://static.news.ru/photo/248a0802-7022-11ea-93de-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Вовк Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Телеведущая Ангелина Вовк прошла обследование у пульмонолога после контакта со Львом Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.

По словам артистки, 26 марта её осмотрел академик Александр Чучалин.

Сказал, что всё в порядке. У меня температуры нет, чувствую я себя хорошо. Так что пока нет никаких опасений, — рассказала Вовк.

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что проверилась на коронавирусную инфекцию сразу после госпитализации Лещенко.

У меня тест отрицательный, — сообщила она.

Рубльская также назвала себя сознательной, отметив, что сама решила сдать анализы, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее юморист Владимир Винокур отреагировал на слухи о том, что Лещенко мог заразиться коронавирусом на дне рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.