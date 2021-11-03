«Вот море»: Макеева похвалилась новой двухэтажной квартирой в Турции

Анастасия Макеева похвалилась стала обладательницей элитных двухэтажных апартаментов в Турции, куда перебралась с мужем Романом Мальковым и пасынком. Супруги обосновались в Аланье, о чём Макеева сообщила в своём YouTube-канале, а заодно провела экскурсию по дому.

Как выяснилось, артистка и её муж купили квартиру ещё в сентябре прошлого года, но только сейчас певица решила афишировать эту новость. По её словам, она долго выбирала место жительства — на Кипре, в Испании, Италии, Греции, Болгарии и даже в Индии. Но в итоге остановилась на Турции.

Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции, и теперь у нас тёплая зима в Аланье. Погода чуть пасмурная сегодня, но 26 градусов тепла, и вода 24 градуса тоже радует. Но это не все радости, которые мы получили... Вообще, в прошлом году свадьба и много дел было, мы почти год не приезжали сюда, но пришло время больших дорог и интересного бизнеса, — заявила артистка, намекая, что сама хочет заняться строительным делом.

В квартире актрисы — просторная гостиная, выполненная в светлых тонах. Есть выход на террасу с видом на живописные горы. Небольшую гостевую комнату Макеева в будущем хочет переоборудовать в детскую. Есть место и для старшего сына Романа Малькова Андрея, который решил жить с отцом в жаркой стране.

На втором этаже находится супружеская спальня, где также есть выход на очень просторную террасу.

Самое приятное, что я люблю — просыпаясь, видеть этот вид. Вот море, вот наше личное лимонное дерево, а это мандаринки, — показала комнату актриса.

В квартире предусмотрена большая и уютная кухня, но особое обожание у артистки вызывает её личный кабинет, где стоит фортепиано.

У нас вид на три стороны: горы, море и банановые плантации, — похвалилась Макеева.

Ранее Анастасия Макеева объявила о запуске собственной линии уходовой косметики.