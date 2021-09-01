Восстанавливающаяся после комы МакSим сама отвела дочь в школу

Марина Абросимова (МакSим), восстанавливающаяся сейчас после комы, уже не просто на ногах, а даже в состоянии сама отвести свою младшую дочь в школу. В первый день осени певица отправила 6-летнюю Марию в первый класс, сообщает Super.ru.

По данным СМИ, девочка пошла в городскую школу № 1287, в совете которой состоят заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, известная актриса Юлия Пересильд, режиссёр Алексей Учитель, а также боксёр Григорий Дрозд и многие другие знаменитости.

Напомним, что МакSим совсем недавно выписалась из больницы и вернулась домой, чтобы провести время с дочками. Около месяца назад из-за осложнений, вызванных пневмонией, певицу ввели в состояние искусственной комы, из которого она вышла совсем недавно. В настоящий момент здоровью Марины Абросимовой ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы.

Ранее её пиар-менеджер Яна Богушевская в комментарии для NEWS.ru раскрыла новые детали восстановления исполнительницы после комы. Она отметила, что сейчас звезда проходит реабилитацию под присмотром медиков, однако «ни о какой музыке и пении речи не может быть».