«Воспринимаю как старшего брата»: Кологривый о Прилучном Кологривый поблагодарил Прилучного за поддержку и назвал его братом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный одним из первых поддержал Никиту Кологривого в начале карьеры. За это звезда «Слова пацана» выразил благодарность коллеге, напомнив, что они оба учились в Новосибирске и у режиссера и педагога Сергея Голомазова. Кологривый сказал об этом в первом интервью после ареста журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV.

Он вечно в скандалах, но при этом он мужчина, тоже умеет извиняться. Он тоже эмоциональный и вспыльчивый. Я когда поступал, мне говорили, что второй Прилучный приехал, но я говорил, что я буду лучше. Я действительно воспринимают его как старшего брата, — отметил Кологривый.

Также в беседе с Джугелией знаменитость подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце, бывший муж которой — Павел Прилучный. Он подчеркнул, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном. Роман якобы закрутился год назад на съемках фильма.

Кологривый вышел из изолятора временного содержания 27 марта после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу уехал на затонированной машине.

Известно, что актер устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать ему арест до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает семидневный арест слишком жестоким наказанием за свой проступок. При этом после первого дня отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, а на втором заседании суда жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.