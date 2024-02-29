«Воспользовалась»: Гузеева сравнила Харламова с жертвами Вайнштейна Гузеева поздравила Харламова с днем рождения снимком в трусах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Лариса Гузеева и Гарик Харламов

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поздравила юмориста Гарика Харламова с днем рождения, опубликовав фото с ним в трусах в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка в шутку сравнила себя с приговоренным к 23 годам тюрьмы насильником Харви Вайнштейном и извинилась перед Харламовым за то, что «воспользовалась» им. Гузеева также пожелала Харламову любви и вдохновения.

Дорогой Гарик, с ДР! Ты чудесный. Тебе вдохновения и любви. Прости, что воспользовалась. Лариса Вайнштейн, — написала в блоге актриса.

Ранее Харламов на премьере фильма «Теща» заявил, что для хороших отношений с тещей нужно сильно любить жену. По словам юмориста, все его отношения с матерями жен складывались прекрасно.

Картина «Теща», в которой Харламов сыграл вместе с Ларисой Гузеевой, ознаменовала конец конфликта между артистами. В недавнем интервью телеведущая назвала юмориста чудесным, душевным и чистым человеком, внутри которого «есть свет». По словам Гузеевой, Харламов — абсолютно «ее человек».

Конфликт Гузеевой с Харламовым начался из-за того, что юморист регулярно публиковал с социальных сетях смонтированные по следам передачи «Давай поженимся» ролики с Гузеевой, а затем начал шутить на тему передачи постоянно. Однажды юморист заявил, что его девичья фамилия — Гузеев и что он в течение восьми лет тайно работал креативным продюсером программы по поиску потенциальных женихов и невест.