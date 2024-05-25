Воскобоева сгорела от рака: кто еще умер из звезд «Битвы экстрасенсов»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Битва экстрасенсов» выходит на канале ТНТ с 2007 года. Некоторые участники шоу скончались после участия в нем. Поклонники проекта считают, что это может быть связано с магией. NEWS.ru рассказывает, кто из экстрасенсов загадочно или рано умер после появления в шоу.

Алексей Фад умер в свой день рождения

Алексей Фад снимался в третьем сезоне «Битвы экстрасенсов». Он занял в ней почетное второе место, потом переехал с Украины в Москву и повысил ценник на услуги.

Фад называл себя потомственным языческим колдуном, представителем древнейшего рода запорожских колдунов-характерников. На проекте экстрасенс вел себя очень сдержанно, вдумчиво и вызвал симпатию у зрителей.

Алексей Фад не жаловался на здоровье, неизвестно, были ли у него серьезные хронические заболевания, в частности сердца. 50-летний юбилей мужчина решил отпраздновать в Турции, там на отдыхе ему стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Дело колдуна Алексея Фада продолжил его сын Роман. На своем сайте Фад-младший пишет, что унаследовал сверхъестественные способности от отца в 18 лет. Роман продолжает практиковать магию, ведет консультации, он также написал несколько книг об экстрасенсорике: «Магия здоровья», «Книга заговоров и заклинаний», «Магия любви» и т.д.

Кроме сына у Романа Фада осталась дочь Алина. В Tiktok она позиционирует себя как экстрасенса, таролога и психолога. Это немного противоречит словам ее отца, который говорил, что экстрасены и колдуны в их роду только по мужской линии, женщины же занимаются семьей и хозяйством.

Что произошло с Илоной Новоселовой

Смерть звезды седьмой «Битвы экстрасенсов» 29-летней брюнетки Илоны Новоселовой долго обсуждалась в СМИ, не все верили, что ведьма погибла в результате стечения обстоятельств и без посторонней помощи.

Илона и ее молодой человек чернокнижник Артем Бесов жили на окраине Москвы. По словам соседей, которых цитировал Super, пара часто скандалила. Летом 2017 года стало известно, что Новоселова погибла после падения из окна собственной квартиры.

Константин Ямпольский скончался в возрасте Христа

Участник десятого сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Ямпольский довольно быстро вылетел с проекта, но позже в шоу «Сверхъестественные способности» на канале «ТВ-3» стал победителем. Константин ушел из жизни в 33 года.

Поклонники не верили в его естественную смерть, высказывалась версия об отравлении, были предположения, что это может быть связано с его центром экстрасенсорики. Невеста Ямпольского это опровергла.

«К сожалению, он пил. Много употреблял алкоголя в новогодние праздники и скончался от сердечного приступа. Предположительно его не стало с 11 на 12 января», — цитирует слова девушки StarHit.

В мае, по словам невесты, у них с Ямпольским должна была состояться регистрация в ЗАГСе и свадьба.

Черный маг Юрий Испарьянц умер от инсульта

Участник девятого сезона проекта Юрий Испарьянц сразу привлек к себе внимание зрителей: он не любил карты таро и называл себя черным магом, который общается с умершими. Для ритуалов он использовал кнут и нож. Несмотря на ошибки, в «Битве экстрасенсов» он продержался долго и занял седьмое место.

В родном Нижнем Новгороде Испарьянц работал в центре парапсихологии и после шоу продолжил практиковать черную магию. Это дало повод его фанатам говорить о том, что Юрий ушел из жизни из-за чрезмерного увлечения оккультизмом и общения со злыми силами, ведь ничто не предвещало его гибели. Он умер от инсульта, который случается внезапно, и ничего магического в этом нет.

«Боевая ведьма» Дария Воскобоева внезапно умерла от рака

Финалистка 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла от онкологии 4 января 2019 года. Женщина долгое время боролась с тяжелым заболеванием, но скрывала его. Она проходила лечение в Израиле, вошла в ремиссию, она продолжала помогать людям с помощью своих способностей, однако рак прогрессировал.

Поклонники также связывали смерть Воскобоевой с ее профессиональной деятельностью. В шоу Дария называла себя «боевой ведьмой», говорила о том, что может отбирать способности у других людей и вместе с тем ограждать от негативного влияния остальных магов.

Диля Абдрашитова угасла после смерти мужа

Финалистку «Битвы экстрасенсов» Дилю Абдрашитову подкосила смерть супруга. На проекте Диля помогала в поисках пропавших родственников. В 2019 году умер ее муж, маг Арсун. Абдрашитова очень любила супруга и, когда у него выявили язву желудка, она, по ее словам, вылечила болезнь заговорами и поставила мужа на ноги. На нервной почве после похорон у экстрасенса отказали ноги, уход за Дилей взяли на себя ее родственники.

Женщине стало хуже, у нее нарушилась речь, парализовало ноги и руки, скорее всего, у Абдрашитовой было какое-то невралогическое заболевание или это были последствия инсульта, но должную медицинскую помощь в больнице, по словам родственникам, она не получила. Экстрасенс умерла во сне. Родственники похоронили ее на мусульманском кладбище и скрывают место ее могилы, опасаясь, что туда могут приходить поклонники или ее могут осквернить.

У Елены Ясевич отказали печень и почки

Елена Ясевич стала победительницей 12-го сезона «Битвы экстрасенсов». Все выпуски программы она была безусловным фаворитом, справлялась с заданиями лучше своих конкурентов, и ее победа в финале была очевидна. После шоу она продолжила практиковать и была востребована у клиентов.

Елена ушла из жизни в 43 года, у нее отказали печень и почки. Проблемы со здоровьем у женщины были долгие годы, и она их, по словам родственников, не решала, отказываясь лечиться. Возможно, ухудшение здоровья было связано с долгой героиновой зависимостью в молодости, от которой Ясевич удалось избавиться.

Незадолго до смерти у экстрасенса случился сильный приступ, ей стало настолько плохо, что у нее отказали ноги. Ясевич отвезли в больницу, там она не пришла в сознание и скончалась.

Тайна смерти Александра Агапита

Александр Агапит (настоящее имя Альберт Бондаренко. — NEWS.ru) пришел в экстрасенсорику с эстрады. Агапит пел, выступал на фестивалях, заключил договор с иностранной фирмой и работал в Польше. По словам Агапита, после того как на него напали, ударили ножом, и едва не умер, он сконцентрировался на своем духовном развитии.

В четвертом сезоне «Битвы экстрасенсов» Агапит был одним из самых заметных и скандальных участников, его называли «король экстрасенсов», но он не дошел до финала.

В мае 2009 года появились новости о том, что Агапит заснул за рулем своей машины и разбился в автокатастрофе. Позже в прессе эта информация опровергалась. На YouTube появилось видео, в котором Александр Агапит опровергает слухи о своей гибели в ДТП.

«Запущен этот слух был человеком, который пытается быть моим двойником. Есть человек, который похож на меня, он отрастил волосы, пытался приблизиться в мое общество, но мне не нужны двойники. Он обиделся на меня», — пояснил Агапит.

Экстрасенс также рассказал, что он болен, у него онкология, но «без метастаз». В этом ролике он отметил, что существует русская примета: человек, про которого сказали, что он умер, будет жить долго, и лично он на это очень надеется.

Где сейчас Агапит и что с ним, вылечился ли он от онкологии и продолжает ли заниматься экстрасенсорикой, неизвестно. NEWS.ru не нашел страниц Агапита в Интернете, его сайт более не актуален, ряд изданий по-прежнему пишут о нем как об умершем.

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