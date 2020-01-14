https://static.news.ru/photo/2fc73fc2-36df-11ea-9341-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал КВН, назвав его своего рода «воротами в ад». Музыкант, известный своими резкими замечаниями, подчеркнул, что шутки участников шоу порой обходятся им очень дорого, оставляя их по ту сторону успешной жизни.

Тупые шутки, которые разучивают участники этого шоу, лишают многих из них профессии, выключают из нормальной жизни и делают бесполезными неудачниками на всю жизнь, — написал он на своей странице в Facebook.

Всего Лоза перечислил 8 мест на земном шаре, которые, по его мнению, можно назвать воротами в преисподнюю. Среди них — змеиный остров в Бразилии, озеро-убийца Ньос в Камеруне, пустыня Данакиль в Эфиопии, где на каждом шагу — вулканы и гейзеры с токсичными газами.«Клуб весёлых и находчивых» музыкант поместил на 8-е заключительное место в своём списке.

Ранее, как писал NEWS.ru, режиссёр и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова о поборах в КВН. Он заявил, что за 52 года игры ни разу не сталкивался с коррупционной составляющей.