«Наполняет жизнь азартом»: Воробьев поделился ожиданиями от шоу «Дуэты» Алексей Воробьев выразил уверенность, что «классно» выступит на шоу «Дуэты»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Воробьев

Певец Алексей Воробьев уверен, что он отлично выступит на шоу «Дуэты», заявил он в интервью StarHit. По его словам, его очень привлекает формат шоу, где предусмотрена интрига.

Я даже не задумываюсь об этом, просто уверен, что будет классно, но пока не знаю, как именно! Интригу в понимании некоего приятного предвкушения неизвестного я люблю. Это наполняет жизнь азартом. Секретность терпеть не могу. Я люблю все знать и контролировать, однако тут вся суть программы именно в секретности, так что это — правила игры, — сказал Воробьев.

Певец отметил, что шоу «Дуэты» также привлекает его возможностью импровизации. В интервью он поделился мнением, что слишком отрепетированные номера на сцене не выглядят живыми.

В «Дуэтах» артисты исполняют песню, будучи разделенными стеной на одной сцене. Никто из участников не знает, с кем ему предстоит выступать. Только перед вторым куплетом стена между артистами пропадает.

Ранее стало известно, что певица Zivert станет новым членом жюри в шоу «Голос» на Первом канале. Исполнительница займет кресло рэпера Басты в новом сезоне передачи. В эти дни в Москве начинаются съемки программы. Вместе с Zivert на привычных местах жюри окажутся Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев — основатель и фронтмен группы Therr Maitz.