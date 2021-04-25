«Вопрос закрыт!»: Митта отказался говорить об «изнасиловании» Прокловой

https://static.news.ru/photo/2390cb9a-a6a7-11eb-89f3-96000091f725_660.jpg Александр Митта Фото: Александр-Митта/facebook.com

Советский и российский режиссёр Александр Митта отказался говорить с журналистами об интервью актрисы Елены Прокловой, в котором она призналась, что подверглась в 12- и 15-летнем возрасте домогательствам и сексуальному насилию во время съёмок. Митта лишь отметил, что «вопрос закрыт», и попросил не звонить ему по этому поводу, передаёт MK.RU.

Он также не стал комментировать возможную причастность к «соблазнению» покойного актёра Олега Табакова. По названным Прокловой временным периодам становится ясно, что речь идёт о картинах «Звонят, откройте дверь» и «Гори, гори, моя звезда». Режиссёром обоих фильмов был Александр Митта, а в последней также снимался Олег Табаков.

Сейчас она (Елена Проклова. — NEWS.ru) может говорить всё что угодно. Табаков ей ответить не сможет, он сейчас с Богом. А я никакого отношения к этому делу не имею. Даже не знаю, не помню, что Проклова снималась в картине «Гори, гори, моя звезда». Я с Прокловой даже не общался, — рассказал Владимир Наумов, также снимавшийся в «Гори, гори, моя звезда».

Накануне российская актриса Марина Зудина отреагировала на интервью Елены Прокловой, заявившей, что она стала жертвой изнасилования в юности. Часть аудитории предположила, что это мог совершить покойный Олег Табаков, роман с которым приписывают Прокловой. Зудина — вдова артиста — отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

Из-за пережитого Проклова якобы до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию артистка, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.