«Вонь была жуткая»: Вокс раскрыла причину увольнения Коган из «Ленинграда» Певица Алиса Вокс заявила, что Шнуров уволил Коган из «Ленинграда» из-за травли

Фото: Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

Алиса Вокс

Российскую певицу Юлию Коган выгнали из группы «Ленинград» из-за травли с ее стороны, рассказала бывшая солистка коллектива Алиса Вокс для YouTube-канала «Не мужское шоу». По словам артистки, когда она стала частью группы, в ее адрес начались нападки, инициатором которых была вернувшаяся из декрета Коган.

У меня в «Ленинграде» была травля. Когда уволили Юлю Коган, там сформировалась такая ячейка из трех человек. Это очень интересные люди по отдельности, но когда сбивались в одну кучку, вонь была просто жуткая. Первые полгода было все прекрасно. Потом другие полгода, когда Юля Коган вернулась из декрета, начались первые поползновения выдавить меня из коллектива, — сказала Вокс.

Она подчеркнула, что лидер коллектива Сергей Шнуров не обращал внимания на атмосферу в группе и не видел «сценической ревности». Однако впоследствии, когда напряженные отношения начали замечать зрители на концертах, Шнуров вызвал Коган на разговор и принял решение о ее увольнении, отметила Вокс.

Ранее Шнуров стал наставником молодых артистов в шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ. Музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что в новом проекте певец сможет научить конкурсантов продавать свою музыку и концерты. По его словам, Шнуров знает, как сделать песни успешными. Легостаев считает, что самым важным навыком для эстрадных исполнителей является далеко не вокал.