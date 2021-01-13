Воля озадачил фанатов снимком «отеля» на Мальдивах

Павел Воля озадачил поклонников странным фото с отдыха на Мальдивах. Артист сейчас там проводит время с семьёй.
Супруги постоянно публикуют снимки с дорогого курорта. Но на этот раз юморист опубликовал снимок, на котором показаны совсем не люксовые условия отдыха.
На фото Воля с женой идут по пляжу, с чего-то смеются, а на заднем плане стоит палатка.
Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали, — подписал снимок артист.
Поклонники разделились на два лагеря: одни решили, что это очередная шутка, без которых не может прожить резидент Comedy Club. Другие на самом деле решили, что звёздная пара попала в далеко не лучшие условия.
«Можно было такой отель с собой привезти», «Бунгало минус пять звезд», «Зато вместе!», написали в комментариях пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем, комиком Павлом Волей, и детьми, Софией и Робертом, отдыхает на Мальдивах. В один из вечеров звёздная пара решила устроить фотосессию.