Воля озадачил фанатов снимком «отеля» на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/944b03e0-55fe-11eb-91db-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Воля озадачил поклонников странным фото с отдыха на Мальдивах. Артист сейчас там проводит время с семьёй.

Супруги постоянно публикуют снимки с дорогого курорта. Но на этот раз юморист опубликовал снимок, на котором показаны совсем не люксовые условия отдыха.

На фото Воля с женой идут по пляжу, с чего-то смеются, а на заднем плане стоит палатка.

Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали, — подписал снимок артист.

Поклонники разделились на два лагеря: одни решили, что это очередная шутка, без которых не может прожить резидент Comedy Club. Другие на самом деле решили, что звёздная пара попала в далеко не лучшие условия.

«Можно было такой отель с собой привезти», «Бунгало минус пять звезд», «Зато вместе!», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем, комиком Павлом Волей, и детьми, Софией и Робертом, отдыхает на Мальдивах. В один из вечеров звёздная пара решила устроить фотосессию.