Воля назвал свою версию закрытия «Дома-2»

Павел Воля озвучил свою версию популярного некогда реалити «Дом-2» на ТНТ. Артист высказался по этому поводу в присущей ему юмористической форме в эфире Comedy Club.
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А как проходила разработка? Вы же испытывали это на ком-то? Не просто же так: «А, нормально, пошло», — изложил свою версию Гарик Харламов.
В ответ один из разработчиков ответил, что испытания походили сначала на животных и только потом на людях.
Ой, на ком только не испытывали. Сначала на мышках, хомяках, хорьках, обезьянах. Потом уже и на людях, — рассказал гость.
Этот момент просто не мог упустить соведущий Харламова Павел Воля, который тут же припомнил закрытие «Дома-2»:
Получается, что все мышки, хомяки, обезьянки... Всем сделали уколы. Все выздоровели. И всё. «Дом-2» закрыли. Некому смотреть, — пошутил артист, вызвав бурный смех в зале.
Шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ закрыли в декабре прошлого года. На днях его перезапустили на телеканале «Ю». Однако зрители были разочарованы первым выпуском, в котором смешались как давно выбывшие из проекта участники, так и непонятные новички.
Как ранее сообщалось, новой ведущей «Дома-2» на телеканале «Ю» может стать бывшая участница шоу Рима Пенджиева. В ближайшие дни девушка будет проходить стажировку на место ведущей.