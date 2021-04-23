Воля назвал свою версию закрытия «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/823a2b16-a4b1-11eb-87c9-96000091f725_660.jpg Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Воля озвучил свою версию популярного некогда реалити «Дом-2» на ТНТ. Артист высказался по этому поводу в присущей ему юмористической форме в эфире Comedy Club.

Гостями передачи стали создатели вакцины от коронавируса — сотрудники предприятия «Вектор». Ведущие стали расспрашивать учёных, как проходила разработка препарата.

А как проходила разработка? Вы же испытывали это на ком-то? Не просто же так: «А, нормально, пошло», — изложил свою версию Гарик Харламов.

В ответ один из разработчиков ответил, что испытания походили сначала на животных и только потом на людях.

Ой, на ком только не испытывали. Сначала на мышках, хомяках, хорьках, обезьянах. Потом уже и на людях, — рассказал гость.

Этот момент просто не мог упустить соведущий Харламова Павел Воля, который тут же припомнил закрытие «Дома-2»:

Получается, что все мышки, хомяки, обезьянки... Всем сделали уколы. Все выздоровели. И всё. «Дом-2» закрыли. Некому смотреть, — пошутил артист, вызвав бурный смех в зале.

Шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ закрыли в декабре прошлого года. На днях его перезапустили на телеканале «Ю». Однако зрители были разочарованы первым выпуском, в котором смешались как давно выбывшие из проекта участники, так и непонятные новички.

Как ранее сообщалось, новой ведущей «Дома-2» на телеканале «Ю» может стать бывшая участница шоу Рима Пенджиева. В ближайшие дни девушка будет проходить стажировку на место ведущей.