Воля насмешил поклонников снимком после второй «волны» коронавируса

Павел Воля порядком насмешил поклонников, опубликовав фото «растолстевших» себя и жены Ляйсан Утяшевой. Так, представил юморист с помощью специальных фильтров, они с супругой будут выглядеть после второго карантина.
Супругов с дородными фигурами и внушительными лицами узнать сложно. Кадр шоумену сделал поклонник, Воля не замедлил найти повод подшутить над собой вместе со всеми.
Фото от подписчика. Мы с Ляйсан после второй «волны» карантина, — подписал снимок юморист.
Подписчики оценили юмор популярного комика. «Паша наконец-то покушал», — написали одни, намекая на худобу актёра, всегда бывшую предметом шуток. «Боюсь тогда Гарика представить», — вторили им другие. «Такими можете стать, если Павел в депутаты пойдет», — ударились в более глубокие темы для шуток третьи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Семенович шокировала фанатов безобразно толстой фигурой в образе медсестры с огромным шприцем в руках. Певица решила пошутить, использовав для съёмки специальные «утолщяющие» фильтры.