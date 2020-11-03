Воля насмешил поклонников снимком после второй «волны» коронавируса

https://static.news.ru/photo/6087cfb4-1d89-11eb-9743-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Воля порядком насмешил поклонников, опубликовав фото «растолстевших» себя и жены Ляйсан Утяшевой. Так, представил юморист с помощью специальных фильтров, они с супругой будут выглядеть после второго карантина.

Супругов с дородными фигурами и внушительными лицами узнать сложно. Кадр шоумену сделал поклонник, Воля не замедлил найти повод подшутить над собой вместе со всеми.

Фото от подписчика. Мы с Ляйсан после второй «волны» карантина, — подписал снимок юморист.

Подписчики оценили юмор популярного комика. «Паша наконец-то покушал», — написали одни, намекая на худобу актёра, всегда бывшую предметом шуток. «Боюсь тогда Гарика представить», — вторили им другие. «Такими можете стать, если Павел в депутаты пойдет», — ударились в более глубокие темы для шуток третьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Семенович шокировала фанатов безобразно толстой фигурой в образе медсестры с огромным шприцем в руках. Певица решила пошутить, использовав для съёмки специальные «утолщяющие» фильтры.