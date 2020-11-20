Воля и Харламов высмеяли дуэт Баскова и тиктокера Дани Милохина

https://static.news.ru/photo/ef86b394-2bb5-11eb-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля вдоволь посмеялись над совместным творчеством Николая Баскова и тиктокером Дани Милохина. Маститый певец и молодой блогер выпустили клип «Дико тусим», который собрал огромное количество просмотров в Сети.

Даня Милохин стал гостем очередного выпуска шоу и попал под прицел юмористов. Харламов в первую очередь поинтересовался, как могли найти друг друга «такой молодой и такой старый».

Ты разносил еду пенсионерам, открываешь дверь, а там Басков? — иронизировал над молодым тиктокером ведущий.

Шутки Харламова поддержал Павел Воля, предположивший, что Басков «скакал на лошади на концерт и утащил в крепость» юношу. В ответ молодой человек решил быть совершенно серьёзным и откровенным и честно ответил, что к популярным тиктокерам «часто приезжают звёздные гости», чтобы завести аккаунт.

Ответ блогера вызвал бурю смеха, так как Харламов предположил, что в таком случае Басков просто не знал, как «нажать на кнопки». Поэтому он нашёл кого-то «более молодого». Зал утирал слёзы от хохота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Николай Басков сообщил об открытии сезона съёмок новогодних шоу на телевидении. Басков поделился с подписчиками фото, на котором он позирует в костюме белого зайчика с розовыми ушами.