Волонтёр раскрыл правду о состоянии МакSим в больнице

Волонтёр Леонид, долгое время помогавший певице МакSим восстановиться от пережитой искусственной комы, раскрыл правду о её состоянии в больнице. Слова мужчины передаёт StarHit.

А сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела — и так-то была не полная, а тут ещё силы забрала борьба за жизнь. Кома стала спасением Марины — врачи и аппараты боролись, не пугая её происходящим, — признался Леонид.

По словам волонтёра, МакSим была так истощена искусственной комой, что он даже не сразу узнал певицу после её перевода из реабилитационной палаты в обычную: исполнительница была вся перевязана, защита и забинтована.

В какой-то момент, когда её состояние ещё было пограничным, а сознание не полностью ясным, ей стало страшно от мысли, что она больше не выйдет из больницы и не обнимет детей, — поделился Леонид.

Также он рассказал, как врачи заново учили МакSим делать самые простые вещи, например сидеть или ходить: певица достаточно долго лежала в коме и за это время её мышцы успели атрофироваться и отвыкнуть от нагрузки.

Ранее певец Данко заявил, что не уверен, действительно ли МакSим была в коме или просто хайпит на своей болезни.