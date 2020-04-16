Володина опровергла увольнение из «Давай поженимся!»

https://static.news.ru/photo/4cdc8a62-7fc4-11ea-afdf-fa163e074e61_660.jpg Василиса Володина Фото: vasilisa.volodina/instagram.com

В некоторых СМИ появилась информация, что астролога и соведущую телепередачи «Давай поженимся!» Василису Володину могут заменить Тамарой Глобой. Володина заверила, что не будет участвовать в съёмках программы только в период пандемии, и бросать телекарьеру она не намерена.

У меня не было намерений прервать контракт с «Давай поженимся!» навсегда. Я отказалась сниматься на то время, пока не снят официально установленный режим, — пояснила порталу Teleprogramma Володина.

Она пояснила, что самоизилировалась дома с семьёй, как того и «просило руководство страны и руководство Москвы».

Как писал NEWS.ru, Василиса Володина перестала участвовать в съёмках телепередачи из-за боязни заразиться коронавирусом. Зрители популярного шоу предложили её на это время заменить Тамарой Глобой. Володина, несмотря на изоляцию, не сидит сложа руки, а рассказывает своим подписчикам о гороскопах и делает мини-прогнозы. Кроме того, она неплохо зарабатывает на составлении личных гороскопов и рекомендаций — цены на её услуги составляют от 140 до 300 тыс. рублей.