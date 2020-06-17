Волочкову заподозрили в романе с богатым генералом МЧС

https://static.news.ru/photo/9d1eb656-b0ae-11ea-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оскорблённая гражданская жена генерала МЧС заявила, что Анастасия Волочкова завела интрижку с её мужем. Такой вывод женщина сделала, увидев свежие фото и видео на странице балерины в Instagram.

На кадрах женщина узнала дачу своего гражданского супруга. По её словам, накануне в четверг они поругались, и она уехала от него. На следующий день мужчина позвал к себе артистку. Супруга полагает, что он заплатил Анастасии крупную сумму денег за совместное времяпрепровождение.

Как пишет «Экспресс газета», на странице танцовщицы действительно есть кадры, где она находится в теплице и на садовой дорожке, крутящей хулахуп. В комментариях она написала, что была в гостях. Обманутая любовница утверждает, что это её теплица и обруч тоже принадлежит ей.

Как писал NEWS.ru, ранее предприниматель из Твери Владислав Фоменко публично заявил, что состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой и что она могла родить от него ребёнка и скрыть это. Он также отметил, что об экс-балерине ходит дурная слава на Новой Риге и её называют «Настя-пылесос», потому что она охмуряет мужчин ради денег.