Волочкову снова оштрафовали в Москве из-за поездки в Дивеево

https://static.news.ru/photo/1648b71e-d596-11ea-806b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

После того как балерина Анастасия Волочкова съездила во время карантина из-за коронавируса в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, её снова оштрафовал Тверской суд столицы. Об этом рассказали в суде.

Сумма административного взыскания составляет 40 тыс. рублей.

Волочкову Тверской районный суд признал виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершённое в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания). Ей назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей, — сказала собеседница ТАСС.

При этом статья предусматривает административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Поездка в Дивеевский монастырь дорого обошлась Волочковой, ведь это не первый штраф за неё. Так, 22 июля Тверской суд рассмотрел другой административный материал в отношении балерины. Её также признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).

При этом сама балерина в зале суда утверждала, что ничего о карантине в Дивеево не слышала.

Приехала в село на автомобиле и не видела там никаких блокпостов. Была я там, как и все: ходила по улицам, посетила богослужение. А потом я была у знакомых в частном доме, тут пришли полицейские, чтобы отыграться на мне, — утверждала в ходе заседания Волочкова.

По её словам, ездила она туда, чтобы помолиться в храме и встретиться с друзьями, а её адвокаты заявляли, что при назначении ей наказания, оно будет дублировать предыдущее, назначенное за нахождение в селе без маски и перчаток.

Волочкову оштрафовали на 20 тыс. рублей, но балерина решила этот вердикт обжаловать и просит Мосгорсуд отменить данное решение. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

После того, как Волочкова посетила закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево, она разместила на своей странице в Instagram снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова рассказала, как спасла жизнь своему отцу.