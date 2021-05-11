Волочкову осудили за очередной шпагат в день траура в Татарстане

https://static.news.ru/photo/be112d0e-b2eb-11eb-9c7a-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала в Instagram очередное фото со шпагатом, чем разозлила россиян. Они осудили балерину за откровенный снимок в день траура по погибшим в казанской школе.

Прекрасное начало солнечного мальдивского дня, — написала танцовщица.

На фото она позирует в бассейне вместе со своим тайным возлюбленным Олегом. Он держит её на руках, пока она делает «фирменный» шпагат.

Балерину не раз критиковали за слишком интимные снимки, однако на этот раз всех возмутило её поведение.

Какой позор, ей пора к психологу, ничего святого, у всей страны траур, случилось такое горе, а этой только сексуальные утехи, ничего святого, ни дочь не стесняется, ни мать, никого, было бы ещё всё красиво на фото, а то такая пошлятина, — написала одна из подписчиц.

Ранее певица Ольга Бузова и телеведущая Яна Чурикова отреагировали на ЧП в школе в Казани, где в результате стрельбы погибли дети и взрослые.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, включая семерых детей, учительницу и женщину — работника школы, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.