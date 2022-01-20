Волочковой — 46 лет: фото знаменитых шпагатов балерины

20 января балерине Анастасии Волочковой исполнилось 46 лет.

Артистка известна своими шпагатами и скандалами. Накануне дня рождения она снова громко напомнила о себе, когда, возвращаясь после отдыха на Мальдивах в Москву в нетрезвом состоянии, отказалась надеть в самолёте медицинскую маску, устроила перепалку с бортпроводниками и попала в отделение полиции. В отношении балерины завели два административных дела. Юрист Анна Фролова рассказала NEWS.ru, что если против Анастасии Волочковой возбудят ещё и уголовное дело за пьяный дебош и неподчинение требованиям капитана воздушного судна, ей может грозить реальное заключение на срок до пяти лет.

Но пока артистка надеется отделаться штрафом, планирует подать в суд на стюарда, которого обвиняет в провокации на борту, и продолжает демонстрировать поклонникам растяжку везде, где посчитает нужным, будь то яхта, пляж, баня или просто заснеженный двор её загородного дома.

Фото знаменитых шпагатов Анастасии Волочковой — в галерее NEWS.ru.