Волочкова защитила экс-жениха, которому грозит 10 лет тюрьмы Волочкова назвала задержанного полицией кондитера Дюрана добрым человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

47-летняя балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro защитила задержанного полицией по делу о мошенничестве кондитера Дмитрия Дюрана, которого ранее называла своим женихом. По словам артистки, бывшего возлюбленного она помнит как доброго и светлого человека, но не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с ней. Волочкова также отметила, что Дюран напоминает ей другого бывшего мужчину — банщика Сергея, который попал в СИЗО в мае 2023 года после того как избил жену.

Дима Дюран — замечательный, я могу сказать о нем только хорошее. Он настоящий человек, добрый и светлый. Знаете, это напоминает мне историю с банщиком Сережей, с которым я улетела на Мальдивы. Когда он избил свою жену — мне тоже все начали звонить. Ну при чем здесь я? У меня миллион собственных дел: репетиции, спектакли, шоу... Мне некогда вникать в жизнь тех, кто когда-то был рядом со мной, — заявила Волочкова.

Ранее стало известно, что Дмитрию Дюрану грозит 10 лет тюрьмы. Около двух лет назад он занял деньги на расширение бизнеса под брендом Family Desert, однако спустя время отказался отдавать средства и перестал отвечать на звонки кредиторов. От его действий пострадали около 50 человек, общая сумма материального ущерба составила порядка 100 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Дюрана было возбуждено в прошлом году после того, как кредиторы обратились с заявлением в полицию. Мужчина был задержан 21 сентября на Малой Бронной улице в Москве. Сейчас он находится в следственном изоляторе.