https://static.news.ru/photo/4bdf583a-38b9-11ea-bf55-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова закрыла комментарии в своём Instagram, устав от хейтеров. Артистка заявила, что каждый должен жить своей жизнью.

Последней каплей стало фото балерины с отдыха в Таиланде, под которым пользователи оставили много негативных отзывов. И, несмотря на то, что Волочкова часто становится объектом для злых шуток, на этот раз она обиделась серьёзно.

Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и подписчиков. Я дорожу тем, что меня любят. И дорожу тем, что я люблю и любима, — написала артистка в обращении к подписчикам.

Балерина считает, что все, кто высказывает недовольство, просто завидуют её жизни, и посоветовала злопыхателям «ругаться на своей странице». Напоследок Волочкова советует не разглядывать её купальники, а «обратить внимание на политическую ситуацию в стране».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев решил объясниться с поклонниками, почему он сделал свой Instagram более закрытым. С 1 января артист отписался от друзей и закрыл доступ к комментированию постов.