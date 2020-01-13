Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новой фотографией с длительного отдыха в Таиланде.
На снимке артистка стоит на пляже в красном купальнике рядом с искусственной ёлкой. Свой образ она дополнила новогодним колпаком.
Поздравляю вас со всеми праздниками, — написала она.
В ответ подписчики не только поздравили Волочкову, но и отметили её «шикарные ножечки».
Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова решила необычным способом поздравить россиян с Рождеством. Она опубликовала в своём Instagram новый снимок в купальнике. Однако подписчики раскритиковали звезду.
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