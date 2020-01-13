https://static.news.ru/photo/191c44b8-b587-11e9-8e28-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новой фотографией с длительного отдыха в Таиланде.

На снимке артистка стоит на пляже в красном купальнике рядом с искусственной ёлкой. Свой образ она дополнила новогодним колпаком.

Поздравляю вас со всеми праздниками, — написала она.

В ответ подписчики не только поздравили Волочкову, но и отметили её «шикарные ножечки».

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова решила необычным способом поздравить россиян с Рождеством. Она опубликовала в своём Instagram новый снимок в купальнике. Однако подписчики раскритиковали звезду.