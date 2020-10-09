Волочкова выложила видео со своим таинственным возлюбленным

https://static.news.ru/photo/3e9a0f70-0a1f-11eb-87f4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеозапись, где она запечатлена вместе со своим загадочным возлюбленным.

Так, на кадрах ролика некий мужчина в красной толстовке с капюшоном сидит за пианино и имитирует исполнение «Свадебного марша» Феликса Мендельсона, уточняет «Вечерняя Москва». При этом лица спутника Волочковой не видно.

Сама же балерина расположилась рядом в кресле и продемонстрировала своим подписчикам шпагат.

Никаких подробностей касательно личности возлюбленного Волочкова не привела.

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию с дружеских посиделок, на которой сама артистка запечатлена в обнимку с возлюбленным. Лицо мужчины, пусть и не полностью, скрыто смайликом «сердечко».