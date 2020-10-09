Волочкова выложила видео со своим таинственным возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеозапись, где она запечатлена вместе со своим загадочным возлюбленным.
Так, на кадрах ролика некий мужчина в красной толстовке с капюшоном сидит за пианино и имитирует исполнение «Свадебного марша» Феликса Мендельсона,
Сама же балерина расположилась рядом в кресле и продемонстрировала своим подписчикам шпагат.
Никаких подробностей касательно личности возлюбленного Волочкова не привела.
Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию с дружеских посиделок, на которой сама артистка запечатлена в обнимку с возлюбленным. Лицо мужчины, пусть и не полностью, скрыто смайликом «сердечко».
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