Волочкова выйдет замуж в платье за 15 млн рублей

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Дизайнер Аника Керимова рассказала, что во время карантина она шьёт свадебное платье для Анастасии Волочковой, которая осенью выйдет замуж.

Эскиз платья хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его стоимость составит около 15 млн рублей.

По словам дизайнера, наряд из итальянского шёлка и французских кружев будет украшен двадцатью килограммами кристаллов Сваровски.

Анастасия — роскошная женщина, поэтому наряд только подчеркнет её природную красоту, — отметила Керимова.

Она также сообщила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на работу дизайнеров. Особенно пострадали те, кто не закупил заранее ткани. Сама Керимова успела сделать запас материалов, и поэтому балерина не останется без платья, передаёт prozvezd.info.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания. Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру. Она также решила дополнить свой образ маской, без которой в условиях пандемии не обойтись. Но с обувью у звезды возникли проблемы.