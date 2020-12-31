Волочкова в красном бикини сплясала на улице у новогодней ёлки

https://static.news.ru/photo/eddebd1a-4ca9-11eb-934f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова удивила поклонников ещё одним праздничным сюрпризом. Балерина пустилась в пляс на улице у новогодней ёлки, будучи в одном бикини.

Танец артистка сопроводила поздравлением.

С Новым годом! Это праздник веселья, радости и любви. И волшебства, — отметила балерина.

Волочкова рассказала, что новогоднюю ночь провела с любимым человеком на Мальдивах. Артистка назвала его имя — Олег, но лица мужчины так и не показала. На новогоднем фото в кадр попала только рука с бокалом шампанского.

Балерина поздравила поклонников с Новым годом уже несколько раз. В образе Снегурочки вместе с Дедом Морозом артистка пожелала фанатам всего наилучшего в наступившем году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова пожелала своим подписчикам в социальной сети прекрасного настроения в последний день уходящего года.