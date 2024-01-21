Волочкова сравнила свои отношения с Джигурдой и Шаляпиным Волочкова: с Джигурдой всегда связан какой-то хайп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что при встречах с актером Никитой Джигурдой у нее всегда происходят какие-то скандалы, передает Пятый канал. Об этом она заявила, рассуждая о различном отношении к дружбе с Джигурдой и другим ее товарищем — певцом Прохором Шаляпиным. С последним, по словам балерины, она всегда в хорошем настроении и смеется.

Если с Джигурдой связан всегда какой-то хайп, скандал, всегда неожиданно, что ты можешь получить после этого. А с Прохором это всегда позитив — мы смеемся всегда, мы на позитиве в любом случае, — рассказала Волочкова.

Джигурда поздравил экс-подругу Волочкову с днем рождения и признался, что все еще любит ее, хоть и не может быть другом. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист назвал Волочкову, которой исполнилось 48 лет, «богиней».

Ранее танцовщица написала заявление в Следственный комитет с жалобой на Джигурду и его помощника, который мог слить в Сеть видео с откровенным танцем, в котором актер целует нижнее белье балерины. Артистка попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни». Однако во время пресс-конференции 20 января отметила, что заявление было составлено только на помощника актера.