Волочкова сменила пуанты на ласты

https://static.news.ru/photo/40a58c68-2fea-11eb-adc8-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagam.com

Балерина Анастасия Волочкова в данный момент отдыхает с возлюбленным на Мальдивах. В Instagram она уже выложила несколько фото своих шпагатов: вертикального — у кокосовой пальмы, поперечного — в море, в гамаке и на изгороди. Последние её фото — в ластах. Звезда сцены считает, что так её шпагат ещё длиннее.

Так и не достала из чемодана репетиционную одежду. Потому что обстановка и красота этого прекрасного мальдивского острова не располагает к физическим нагрузкам. Поэтому поддерживаю растяжку исключительно в океане, — подписала она последнее фото.

На снимке она лежит на мелководье с вытянутой вверх ногой. До этого она опубликовала фото шпагата в ластах на песке.

Как писал NEWS.ru, Волочкова объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. Она сообщила, что очень дорожит этим элементом, потому что растяжка досталась ей огромным многолетним трудом. Звезда подчеркнула, что теперь «шпагат Волочковой» гармонично и грациозно вписывается в различные ситуации. По словам балерины, отправиться на Мальдивы её вынудила промозглая погода в России. За последние 10 лет она побывала в Южной Азии примерно 17 раз.