https://static.news.ru/photo/384bd156-37e5-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников своим шпагатом. На этот раз она его сделала, сидя на мотоцикле.

Шпагат балерина объяснила «элементом своей профессии», которой она живёт. И якобы поэтому не везде для размаха ног «хватает места». Сейчас со своим возлюбленным артистка отдыхает в Таиланде.

И всё же водителем этого байка была я. Приехали на пляж... Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта, — подписала фото Волочкова.

До этого балерина демонстрировала шпагат, сидя с веслом в лодке. Так артистка пропагандирует занятия спортом и работу над собой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новой фотографией с длительного отдыха в Таиланде. На снимке артистка стоит на пляже в красном купальнике рядом с искусственной ёлкой.