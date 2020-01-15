Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников своим шпагатом. На этот раз она его сделала, сидя на мотоцикле.
Шпагат балерина объяснила «элементом своей профессии», которой она живёт. И якобы поэтому не везде для размаха ног «хватает места». Сейчас со своим возлюбленным артистка отдыхает в Таиланде.
И всё же водителем этого байка была я. Приехали на пляж... Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта, — подписала фото Волочкова.
До этого балерина демонстрировала шпагат, сидя с веслом в лодке. Так артистка пропагандирует занятия спортом и работу над собой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новой фотографией с длительного отдыха в Таиланде. На снимке артистка стоит на пляже в красном купальнике рядом с искусственной ёлкой.
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