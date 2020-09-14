Волочкова резко отреагировала на слухи о свадьбе бывшего мужа

Балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на новости о свадьбе своего бывшего мужа Игоря Вдовина, который, как известно, сделал предложение телеведущей Елене Николаевой. Артистка назвала экс-супруга «альфонсом», а всё происходящее — «фальшью». Также она пожаловалась на постоянные звонки журналистов с просьбами прокомментировать грядущее событие.
Волочкова заявила, что с бывшим мужем её связывает только дочь, которая носит фамилию матери. Как сказала балерина, его будущая свадьба к ней никак не относится, кроме того, что это будет очередным празднованием на «отнятые обманным путём» у неё деньги. Артистка подчеркнула, что бывший муж и все его семьи живут на её три миллиона долларов.
По словам Волочковой, удивительно, что спустя много лет после развода Вдовина всё ещё воспринимают в первую очередь именно как её экс-супруга. Она, в свою очередь, отметила, что жизнь человека, который поступил с матерью своего ребёнка «подло и бесчеловечно», её не интересует. Поэтому Волочкова советует обращаться с вопросами к будущим молодожёнам.
Или без привязки к моему имени они никому не интересны? Видимо, да. Это же позорище какое-то, простите. Моя свадьба была роскошной. На мои деньги. А это позорище, фальшь, лицемерие и дешёвую игру я комментировать не стану, — написала балерина в Instagram.
Как передавал NEWS.ru, ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия» Елена Николаева выходит замуж. О том, что ей сделали предложение, она рассказала подписчикам своего Instagram. Избранником теледивы является 56-летний бизнесмен Игорь Вдовин, бывший муж Анастасии Волочковой.
Журналистка поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце. Сам Игорь не захотел появляться в кадре.
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