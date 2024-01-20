Волочкова решила поехать на Донбасс после скандала с танцем Волочкова после скандала с танцем присоединилась к штабу помощи СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО, сообщает Telegram-канал Mash. Артистка не только откликнулась на инициативу по сбору гумпомощи, которую отправят на Донбасс, но и пообещала когда-нибудь поехать в составе агитбригады в новые регионы.

Я всегда с вами, всегда за добрые дела, за доблесть, за честь. Вы всегда можете на меня рассчитывать, — заявила балерина.

Ранее актер Никита Джигурда поздравил экс-подругу, балерину Анастасию Волочкову с днем рождения и признался, что все еще любит ее, хоть и не может быть другом. Артист назвал Волочкову, которой исполнилось 48 лет, «богиней».

Сама же Волочкова призналась на пресс-конференции в Москве, что испытала шок и разочарование, когда в Сети оказалось ее домашнее видео с Никитой Джигурдой. Артистку расстроило, что видео слили люди, которых она пустила к себе домой, от которых не ожидала «недопустимых действий».

Марина Анисина, жена Джигурды, также опубликовала в социальных сетях видео танца со своим мужем Никитой Джигурдой в ответ на скандальный ролик с Волочковой. Бывшая фигуристка отметила, что любовь и доверие между ней и Джигурдой с годами только укрепляются, потому что между ними «особая история», которую не понять никому другому.