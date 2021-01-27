Волочкова рассталась с таинственным бойфрендом

https://static.news.ru/photo/396ce58a-60b0-11eb-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова объявила о разрыве с возлюбленным, чью личность она продолжает держать в секрете.

Звезда заявила, что инициатором расставания была именно она, передаёт Пятый канал.

Я решила завершить эти отношения. Искренность — очень редкое качество в наши дни. И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни, — сообщила балерина в соцсетях.

Волочкова долгое время ограничивалась намёками, когда речь заходила о её партнёре. Бывшая прима Большого театра иногда публиковала совместные фото с бойфрендом в Instagram, однако всегда закрывала его лицо сердечком.

20 января балерина отпраздновала свой 45-й день рождения. Её поклонники отметили, что на праздничной вечеринке возлюбленный Волочковой отсутствовал.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова удивила поклонников праздничным сюрпризом. Балерина пустилась в пляс на улице у новогодней ёлки, будучи в одном бикини. Танец артистка сопроводила поздравлением. Она рассказала, что новогоднюю ночь провела с любимым человеком на Мальдивах. Артистка назвала его имя — Олег, но лица мужчины так и не показала. На новогоднем фото в кадр попала только рука с бокалом шампанского.