https://static.news.ru/photo/a8bd22e2-ddbc-11e9-a261-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало прогрессировать — эта болезнь и опухоль — именно после того, как Настя сделала ЭКО, — заявила Волочкова в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.

Кроме того, одним из факторов развития агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии мог быть возраст Заворотнюк, добавила Волочкова. Балерина напомнила, что процедуру ЭКО также проходила певица Жанна Фриске, скончавшаяся в 2015 году от глиобластомы.

Ранее пациентка одного из частных медицинских центров в Москве, в которой лечат Анастасию Заворотнюк, рассказала, что в настоящее время актрису не лечат. По её словам, звезде телесериала «Моя прекрасная няня» лишь поддерживают искусственное дыхание и работу сердца.

Как писал News.ru, 13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали ей глиобластому. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.