«Три Волочковых»: балерина раскрыла свою самую заветную мечту Волочкова назвала мужчину лучшим подарком на свой день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее самой заветной мечтой является человек, с которым она сможет прожить всю оставшуюся жизнь, передает Super.ru. По словам артистки, встретить такого мужчину особенно трудно такой женщине, как она. Себя балерина при этом назвала той, кто прошел огонь, воду и медные трубы.

О чем я мечтаю? Я мечтаю встретить того человека, с которым я эту жизнь пройду. То есть не просто любимого человека, а именно человека, с которым будет связана моя жизнь. Я понимаю, что это непросто <...>. Женщине, прошедшей огонь, воду и медные трубы, трудно встретить такого человека. <...> За моими плечами может быть такой мужчина, который по силе духа, по мужеству, по достоинству, по достатку, по влиянию, по всем качествам должен вмещать даже не две, а три Волочковых, — заявила она.

По словам балерины, она уверена, что такой человек существует на Земле. Знаменитость убеждена, что когда-нибудь она его обязательно встретит, однако пока это время не пришло.

Ранее бывшая супруга Гуфа, певица Айза Анохина обвинила Волочкову в пропаганде алкоголизма. По ее мнению, артистка часто появляется в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма».