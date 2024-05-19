Волочкова раскрыла, продолжит ли участвовать в благотворительных концертах Волочкова рассказала, что продолжит участвовать в благотворительных концертах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала, что продолжит выступать с благотворительными концертами. В беседе с Пятым каналом она подчеркнула, что редко появляется на сцене театра, поскольку у нее мало свободного времени.

Я работаю, танцую, просто не афиширую, — призналась Волочкова.

По словам Волочковой, на благотворительные концерты зрители приходят бесплатно. Поэтому артистка не занимается каким-либо продвижением этих мероприятий.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала балетное сообщество недобропорядочным и несправедливым. Она пояснила, что Большой театр является кубком целующихся змей. Артистка пожаловалась, что в творческом мире в отношении нее совершали мерзопакостные поступки, ее хотели лишить сцены, потому что она как профессионал была и есть угроза для многих.

В мае Волочкова заявила, что у нее есть только одна зависимость — от сцены и зрителей. Балерина пояснила, что алкоголя в ее жизни нет. Высказывание Волочковой появилось после того, как юрист Екатерина Гордон публично обвинила ее во лжи и хвастовстве дорогим отдыхом на Мальдивах. Она назвала стыдобой попытки балерины выставить напоказ свое благосостояние, а также призвала ее бросить пить.