Волочкова раскрыла правду об отношениях с таинственным бойфрендом

https://static.news.ru/photo/c28df242-407f-11eb-a97f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Российская балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях со своим таинственным возлюбленным. В начале 2020 года бывшая солистка Большого театра объявила о скорой свадьбе, однако торжества так и не произошло.

Не так давно балерина дала интервью для передачи «Алёна, Блин!» В нём артистка подробно перечислила положительные качества своего жениха.

Красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины. Он очень заботливый, нереально добрый, с чувством юмора, — отметила Волочкова.

Танцовщица также рассказала, где познакомилась со своим возлюбленным. По её словам, это счастливое событие произошло в нотариальной конторе — туда будущая пара пришла оформлять доверенность.

В заключение балерина напрочь развеяла все слухи о своей скорой свадьбе. Артистка подчеркнула, что пока она никуда не спешит.

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Волочкова передумала играть свадьбу, сославшись на то, что готова прожить с любимым «без штампа в паспорте». Произошло это, как ни странно, после путешествия балерины в компании возлюбленного на Мальдивы.

Волочкова особо обратила внимание, что у неё «по-прежнему много завистниц». Все женщины, которые завидуют ей, утверждают, что «никакого мужчины» у артистки нет.