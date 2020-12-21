Волочкова продаёт два десятка квартир в Астрахани из-за нехватки денег

https://static.news.ru/photo/7f256734-4286-11eb-963f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва

Анастасия Волочкова намерена продать 20 своих астраханских квартир из-за денежных трудностей. Кроме того, балерина рассчитывает на вырученную сумму создать свой собственный творческий центр.

Квартиры достались артистке от бывшего мужа Игоря Вдовина в счёт долга. Его компания выступала застройщиком дома, где находятся апартаменты Волочковой. Площадь квартир составляет от 50 до 150 метров, рассказала балерина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Одну квартиру Волочкова собирается оставить себе.

Буду приезжать туда на рыбалку, — шутит артистка.

На самом деле Волочковой сейчас приходится трудно из-за больших расходов. И имеющихся сбережений ей явно недостаточно, чтобы содержать особняк, платить зарплату людям. Единственное, в чём сомневается балерина, окупят ли астраханские квартиры те вложения, которые она сама сделала в застройку дома.

Какой курс доллара был тогда и какой сейчас! — сетует балерина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях со своим таинственным возлюбленным. В начале 2020 года бывшая солистка Большого театра объявила о скорой свадьбе, однако торжества так и не произошло.