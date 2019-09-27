https://static.news.ru/photo/f86ca0f8-e1e3-11e9-a062-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова призвала подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Артистка балета опубликовала фрагмент ледового шоу, ведущей которого являлась звезда «Моей прекрасной няни».

Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении, — написала Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram .

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как ранее писал News.ru, ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк. По его словам, это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.