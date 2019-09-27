Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова призвала подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Артистка балета опубликовала фрагмент ледового шоу, ведущей которого являлась звезда «Моей прекрасной няни».

Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении, — написала Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов... Подробно в моем сториз... Я выключила комменты. Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки... #анастасияволочкова

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как ранее писал News.ru, ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк. По его словам, это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.

News.ru в соцсетях