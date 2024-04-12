Волочкова пришла на детский концерт в открытом платье и показала татуировки Волочкова пришла на мюзикл в открытом платье и показала тату тайского монаха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова посетила детский этно-мюзикл, сообщил портал «Proзвезд». Знаменитость выбрала для мероприятия платье с открытой спиной, благодаря чему поклонники смогли увидеть татуировки, сделанные еще несколько лет назад. По словам самой балерины, они имеют защитный эффект.

Татуировки на спине знаменитости набил монах из Таиланда. По словам Волочковой, в композиции присутствует магический код, который защищает от порчи и другого воздействия. При этом балерина заверила, что эффект от татуировок она почувствовала сразу же.

В ходе общения с поклонниками Волочкова также рассказала о планах, добавив, что на майские праздники она полетит на Мальдивы. Отпуск балерина проведет с новым возлюбленным.

Ранее Волочкова представила нового бойфренда — им оказался чилиец по имени Мигель. Артистка подтвердила, что вместе с ним планирует провести майские праздники на Мальдивах. Звезда поделилась, что Мигель — ее «любовь пятнадцатилетней давности». При этом, по ее словам, мужчина настроен серьезно и уже подарил ей свадебное платье.

До этого Волочкова рассказала, что несколько месяцев назад женатый мужчина подарил ей кольцо с бриллиантом в пять карат. По ее словам, он сделал это «за ее улыбку и глаза».