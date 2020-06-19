Волочкова пожаловалась на задолжавшего $3 млн любовника

https://static.news.ru/photo/ff4064d4-9fab-11e9-acd5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её бывший спутник Игорь Вдовин несколько лет назад взял в долг $3 миллиона и до сих пор не вернул деньги артистке, которая воспитывает их общую дочь.

Он меня фактически ограбил. Забрал всё, что я накопила за свою жизнь — три миллиона долларов, огромные деньги. Нам с Аришей было буквально не на что жить, — цитирует KP.RU мемуары Волочковой.

Бывшая прима Большого театра отметила, что раньше Вдовин, хоть и не возвращая долг, оплачивал квартиру и содержание офиса в центре Москвы. В 2019 году бизнесмен перестал платить по счетам.

По словам балерины, деньги мужчина взял под расписку, обязавшись «вернуть всё до копейки».

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Волочкова возглавила антирейтинг российских звёзд-должников. Балерина не заплатила транспортный налог в размере 123 тысячи рублей, задолжала 113 тысяч рублей за квартиру в Москве. Кроме того, у Волочковой есть задолженности по квартире в Санкт-Петербурге и земельному участку в Московской области — 48 тысяч и 28 тысяч рублей соответственно.