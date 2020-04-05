Волочкова показала свадебное платье со смелым декольте

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.
Готовлюсь к свадьбе. Всё в стразах, красивое, как я люблю. Всё готово, — заявила светская львица.
Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру. Она также решила дополнить свой образ маской, без которой в условиях пандемии не обойтись. Но с обувью у звезды возникли проблемы.
Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова смогла добиться возмещения долгов от Большого театра. Артистка обвиняла учреждение в присвоении её доходов за несколько лет. Вернуть её средства помогли сотрудники банка.
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