Волочкова показала свадебное платье со смелым декольте

https://static.news.ru/photo/2cd0146a-776c-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.

Готовлюсь к свадьбе. Всё в стразах, красивое, как я люблю. Всё готово, — заявила светская львица.

Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру. Она также решила дополнить свой образ маской, без которой в условиях пандемии не обойтись. Но с обувью у звезды возникли проблемы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова смогла добиться возмещения долгов от Большого театра. Артистка обвиняла учреждение в присвоении её доходов за несколько лет. Вернуть её средства помогли сотрудники банка.