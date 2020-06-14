Волочкова показала шпагат из люка Lexus

https://static.news.ru/photo/c81cf87a-aed5-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата, который она сделала из люка дорогого автомобиля.

На снимке балерина демонстрирует растяжку, стоя в белой машине марки Lexus. Для фото она выбрала лёгкое светлое платье.

А как вы относитесь к радости, любви и позитиву? — написала она под фотографией.

При этом Волочкова закрыла комментарии, лишив поклонников возможности порассуждать на эту тему.

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда показала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой. Эта позиция называется релевелянт.