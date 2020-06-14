Волочкова показала шпагат из люка Lexus

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата, который она сделала из люка дорогого автомобиля.
На снимке балерина демонстрирует растяжку, стоя в белой машине марки Lexus. Для фото она выбрала лёгкое светлое платье.
А как вы относитесь к радости, любви и позитиву? — написала она под фотографией.
При этом Волочкова закрыла комментарии, лишив поклонников возможности порассуждать на эту тему.
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Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда показала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой. Эта позиция называется релевелянт.
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