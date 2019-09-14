Фото: volochkova_art/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров решил поддержать больную раком Анастасию Заворотнюк. В сторис своего Instagram он опубликовал совместный снимок с актрисой и призвал её бороться с недугом.

Настя, держись! — говорится в подписи к фото. О тяжёлом состоянии артистки стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга....