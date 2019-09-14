Балерина Анастасия Волочкова выложила в социальной сети репетицию танца «умирающего лебедя», который она готовила к свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.
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Прекрасное начало дня. Репетировала Лебедя для торжественного случая Но решила оставить это таинство вне трэша... Сейчас мчу на съемку к Андрею Малахову, а после с 17:30 увидимся в этом зале в нашем @novahoff.hotel Сегодня годовщина клуба @goldenlion.club И я с радостью приглашаю на мою открытую репетицию. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом
Ранее News.ru писал, что артистка получила приглашение на торжество. Сначала она собиралась его посетить, однако позже отказалась, так как не захотела, чтобы пользовались её доверчивостью и человечностью, а также использовали имя ради финансовой выгоды и пиара.