Волочкова пойдет в школу 1 сентября В День знаний Волочкова поведет дочь домработницы в первый класс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская танцовщица Анастасия Волочкова намерена посетить 1 сентября школьную линейку в честь Дня знаний. Артистка отправится в учебное заведение с дочерью своей любимой домработницы и по совместительству PR-директора Лолы, сообщает Пятый канал. Знаменитость заявила в ходе беседы со СМИ, что уже давно считает Лолу и ее семью родными людьми.

В этом году 1 сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <...> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс, — рассказала Волочкова.

По информации Пятого канала, Лола, являющаяся близкой подругой балерины, вместе с мужем и тремя детьми живет у Волочковой на протяжении восьми лет. По словам танцовщицы, дети домработницы стали для нее настолько близкими по духу людьми, что она их считает своими.

Между тем, родная дочь балерины Ариадна летом нынешнего года выпустилась из лицея. Это событие стало поводом для конфликтной ситуации. Девушка заявила, что не хочет видеть Волочкову на празднике, и пригласила на выпускной отца Игоря Вдовина и его супругу Елену.

Согласно правилам учебного заведения, на выпускной каждому лицеисту выдавались три билета: один — ребенку, два — родителям. Оставшаяся без приглашения Волочкова обвинила администрацию школы в заговоре.