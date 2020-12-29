Волочкова похвалилась оригинальным способом использования тренажёра

Анастасия Волочкова показала, как она работает в тренажёрном зале. Балерина оттачивает растяжку и работает над своим «фирменным» шпагатом.
Ролик опубликован в Instagram артистки. На кадрах показана одна из тренировок Волочковой,
Каждый использует тренажёры по своему усмотрению, — подписала ролик артистка.
Она добавила, что таким образом «растягивает связки и удовольствие».
Знаменитый шпагат Волочковой стал буквально брендом артистки. Балерина хвалится им в ответ на любую критику и утверждает, что все ей «завидуют».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Волочкова намерена продать 20 своих астраханских квартир из-за денежных трудностей. Кроме того, балерина рассчитывает на вырученную сумму создать свой собственный творческий центр.