Волочкова похвалилась оригинальным способом использования тренажёра

https://static.news.ru/photo/c2410156-4a63-11eb-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова показала, как она работает в тренажёрном зале. Балерина оттачивает растяжку и работает над своим «фирменным» шпагатом.

Ролик опубликован в Instagram артистки. На кадрах показана одна из тренировок Волочковой, пишет «Вечерняя Москва». Балерина выполняет поперечный шпагат, сидя на одном из тренажёров, который предназначен для совсем других упражнений.

Каждый использует тренажёры по своему усмотрению, — подписала ролик артистка.

Она добавила, что таким образом «растягивает связки и удовольствие».

Знаменитый шпагат Волочковой стал буквально брендом артистки. Балерина хвалится им в ответ на любую критику и утверждает, что все ей «завидуют».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Волочкова намерена продать 20 своих астраханских квартир из-за денежных трудностей. Кроме того, балерина рассчитывает на вырученную сумму создать свой собственный творческий центр.