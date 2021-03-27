Волочкова похвалилась мимолётным романом с Джимом Керри

Анастасия Волочкова поведала. что у неё был краткосрочный роман с голливудским актёром Джимом Керри. Об этом артистка рассказала в передаче «Секрет на миллион».
Волочкова сообщила, что у неё сохраняются отличные отношения со звездой «Маски». До этого момента артистка живописала самый «незабываемый» секс в своей жизни. Волочкова добавила, что у неё действительно был роман с актёром и у них по-прежнему сохраняются отличные отношения.
В частности, актриса рассказала о располагающем к такому событию «сексе в частном самолёте» с любимым человеком.
Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова ежемесячно тратит около миллиона рублей. Все расходы — необходимые и жизненно важные, утверждает она.