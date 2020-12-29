Волочкова поделилась с поклонниками своими новогодними привычками

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих новогодних привычках и отметила, что перед праздниками не тратит время на разбор вещей.
По её словам, в преддверии праздников она предпочитает закрывать все имеющиеся задолженности. А вот с уборкой жилища дела обстоят гораздо хуже. Светская львица призналась, что она не может избавиться от хлама в доме ещё с момента переезда, который произошёл в 2016 году.
Также в ходе интервью, опубликованного на YouTube-канале «Русского радио», Волочкова сообщила, что совсем скоро она собирается отправиться на отдых. Известно, что не так давно знаменитость отдыхала на Мальдивах. Роскошное путешествие обошлось балерине в приличную сумму.
Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Волочкова показала, как она работает в тренажёрном зале. Балерина оттачивает растяжку и работает над своим «фирменным» шпагатом.
Знаменитый шпагат Волочковой стал буквально брендом артистки. Балерина хвалится им в ответ на любую критику и утверждает, что все ей «завидуют».