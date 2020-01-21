https://static.news.ru/photo/1948584e-22c1-11ea-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова собирается впервые выйти замуж. Праздник запланирован на 20 октября 2020 года. Сама «звезда» сообщила об этом на вечеринке, посвящённой дню рождения Волочковой, в присутствии журналистов.

По словам балерины, она не собирается ограничиваться одним свадебным платьем. У Волочковой их будет семь. Одно из платьев, как было заявлено на вечеринке, «звезде» подарит светская львица Алёна Кравец.

На свадьбе, возможно, на мне будет уже бриллиантовая корона, — приводит слова Волочковой «КП».

Балерина отмечает, что находится в отношениях с «красавцем-бизнесменом». Ни он, ни она ранее никогда не были в официально зарегистрированных отношениях.

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова в биографической книге «Плата за успех» рассказала, как разоблачила аферистку, запросившую у арабского богача 100 тысяч евро за организацию встречи и ужина с ней.

Однажды неизвестная женщина, пишет Волочкова, привезла подарки для неё и дочери Ариши. Дарителем оказался якобы пожелавший сохранить анонимность мужчина из Арабских Эмиратов, куда он пригласил балерину в гости.