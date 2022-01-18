Волочкова подаст на бортпроводника в суд из-за маски

После конфликта в самолёте из-за ненадетой медицинской маски Анастасия Волочкова намерена подать в суд на борпроводника «Аэрофлота». Об этом она рассказала «Известиям». По мнению балерины и её спутника, сотрудник намеренно провоцировал конфликт.

Я эту ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого бортпроводника Ивана, потому что это провокация, ущерб моей деловой репутации <...> клевета, — заявила Волочкова.

По словам её спутника Сергея, инцидент произошёл, когда балерина опутисла маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее. По словам мужчины, сотрудники авиакомпании грубо требовали от Волочковой надеть маску и «вытягивали на конфликт». В результате по прибытии на борт самолёт вызвали полицию. Артистке пришлось провести в отделении пять часов.

Сама балерина так объяснила ситуацию.

Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой, — сказала артистка.

Ранее СМИ сообщили, что балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать медицинскую маску во время перелёта.