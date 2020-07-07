Волочкова подала иск на миллион рублей к Дане Борисовой и «Экспресс газете»

https://static.news.ru/photo/4d264cd4-c12c-11ea-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в Савёловский суд столицы и подала иск к телеведущей Дане Борисовой и «Экспресс газете» о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Волочкова требует компенсацию в размере 1 млн рублей. Беседа по обращению балерины состоится в четверг, 9 июля.

Исковое заявление Волочковой к «Экспресс газете» и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля, — рассказал собеседник РИА Новости.

Балерина просит признать некие слова Борисовой, которые опубликовало издание, порочащей её честь и достоинство ложью. Волочкова также хочет, чтобы после этого было опубликовано опровержение статьи, а от газеты и Борисовой ждёт миллион рублей в совокупности, плюс к этому 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Однако в суде отметили, что Волочкова уже обращалась с похожим заявлением, но тогда иск остался без внимания так как был составлен с нарушениями.

До этого Волочкова посетила закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево. Её приезд в монастырь в конце июня также закончился скандалом.

На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве. Теперь побывавшую в Дивеевском монастыре балерину будут судить в столице.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова показала 10 шпагатов за полминуты.